بركلات الترجيح: ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي نهائي السوبر 2019 قمة مشوقة

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريقين من أجل حصد أول ألقاب الموسم الكروي الجديد عندما يلتقيا في كأس السوبر الأوروبي على ستاد فودافون أرينا بتركيا، حيث سيسعى كل مدير فني إلى وضع خطة مناسبة لمباغتة المنافس على المستطيل الأخضر والعودة إلى بلادهم بالبطولة التي سترفع معنويات اللاعبين بشكل كبير، نرصد نتيجة ليفربول ضد تشيلسي.

ويشارك الريدز بصفته بطل دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي بعدما تغلب على توتنهام في النهائي بهدفين دون رد، فيما يخوض البلوز تلك المواجهة بعدما حقق لقب الدوري الأوروبي بقيادة إيدين هازارد على حساب أرسنال برباعية كانت كفيلة بإعلان البطل بعد أداء مبهر من اللاعبين.

مباراة ليفربول وتشيلسي

وقبل مباراة اليوم لعب كل فريق الجولة الأولى من الدوري الانجليزي الممتاز، تغلب الأحمر على ضيفه نوريتش سيتي فيما تلقى الأزرق هزيمة ساحقة على يد مان يونايتد بأربعة اهداف نظيفة في أول لقاء رسمي للمدير الفني الجديد فرانك لامبارد الذي يأمل في محو النتيجة المخيبة للآمال ومصالحة الجماهير المتخوفة من وضعية النادي.

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ملخص نتيجة ليفربول وتشيلسي

تواجه الفريقان عشر مرات في مختلف البطولات الأوروبية عبر التاريخ، كان التفوق للبلوز ثلاث مرات مقابل مرتين فقط للأحمر، بينما كان التعادل هو صاحب نصيب الأسد في خمس مباريات.

تشكيلة ليفربول الرسمية جاءت كالتالي: حراسة المرمى: أدريان، خط الدفاع: روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جو جوميز، الوسط الدفاعي: ميلنر- هندرسون – فابينيو، الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – تشامبرلين.

كشف مدرب تشيلسي عن تشكيلة فريقه: كيبا – ايمرسون – كريستينس – زوما – أزبيليكويتا – كوفاسيتش – جورجينهو – كانتي – بيدرو – جيرو – بوليسيتش.

في مواجهة ماراثونية تمكن ليفربول من خطف لقب السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، سجل هدفين الريدز ساديو ماني.