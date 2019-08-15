ليفربول يفوز على تشيلسي في مباراة كأس السوبر الأوروبي بضربات الترجيح

بعدما فاز ليفربول بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي يتقابل وجهاً لوجه مع تشيلسي الذي فاز ببطولة اليوروباليج في مباراة كأس السوبر الأوروبي بإسطنبول، ويسعى ليفربول بقيادة كلوب في التتويج باللقب ليكون اللقب الثاني بعدما فقد بطولة البريميرليج، ومن جانب آخر فإن تشيلسي يريد الحصول على البطولة لرفع الروح المعنوية للجماهير والاعبين والجهاز الفني.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق المباراة الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت السعودية والحادية عشرة بتوقيت الإمارات والسابعة بتوقيت جرينتش، وكالعادة يتم نقل المباراة على الأقمار الصناعية في الشرق الأوسط على قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي

وتأتي مباراة اليوم بعد خسارة تشيلسي برباعية من اليونايتد في الجولة الأولى بالبريميرليج بينما استطاع ليفربول الفوز في مباراته الأولى، ويُعاني تشيلسي من أزمة في التعاقدات التي فرضها عليه الفيفا مما أجبر مديره الفني الجديد لامبارد على الاستعانة باللاعبين الناشئين في النادي، كما أن الغيابات في مركز الدفاع أثرت عليه في المباراة الأولى.

وفي حديث صحفي أكد محمد صلاح النجم المصري العالمي المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي أنه سعيد في ليفربول وأن الحب متبادل بينه وبين الجماهير لكن الوقت مُبكر للحديث عن الاحتراف، وفي رده على جوارديولا في حديثه بأن البريميرليج أهم من بطولة دوري أبطال أوروبا قال صلاح بأنه يظن أن جوارديولا سيختار أبطال أوروبا عن البريميرليج إذا طُلب منه الاختيار بينهما.

الدقيقة 10: تشيلسي ينجح في تصويبة على مرمى ليفربول لكن تخرج خارج الملعب بجوار القائم وصلاح يُساند الدفاع

الدقيقة 37: ليفربول يتراجع أمام تشيلسي وهدف أول في مرمى الريدز بقدم جيرو من انفراد بالمرمى

نهاية الشوط الأول من عمر المباراة الآن بفوز تشيلسي بهدف وحيد

الدقيقة 46: فيرمينيو يستخلص كرة وتصل لماني الذي يُسجلها في المرمى ويُهدي الريدز هدف التعادل والعودة للقاء

الدقيقة 80: تشيلسي ينجح في فرض سيطرته على المباراة وحصار الريدز ومحاولة التقدم بهدف ثاني

نهاية الشوط الثاني من المباراة وبداية الشوط الإضافي الأول

ماني يتقدم للريدز بهدف ثاني

التعادل من ضربة جزاء لصالح تشيلسي في الدقيقة 101 من المباراة.

انتهت المباراة بضربات الجزاء وليفربول يفوز بالكأس.