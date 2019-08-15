ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي 2-2 ركلات الترجيح تتوج ليفربول بكاس السوبر

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي،توج ليفربول بكاس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 على ملعب فودافون أرينا، وسجل اهداف ليفربول ساديو ماني قبل أن يخرج ليحل بدلاً منه أوريجي في الوقت الإضافي الثاني، فيما سجل هدفي تشيلسي جيرو وجورجينهو.
اعلن المدير الفني الإنجليزي فرانك لامبارد لنادي تشيلسي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ليفربول في كأس السوبر، وضمت كيبا في حراسة المرمى، وفي الدفاع أزبيلكوتا، زوما، كريستنيسسن، إيمرسون، وفي الوسط كانتي، جورجينهو، كوفاتيتش، بوليستيش، وفي الهجوم بيدرو وجيرو.
وكان ليفربول فاز على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل لا شئ، وفاز تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.
- هجمات سريعة متبادلة بين ليفربول وتشيلسي اليوم، وتجركات صلاح تخلخل دفاعات البلوز، وكادت أحداها أن تسفر عن هدف التقدم للريدز.
- مطالبة من ليفربول بضربة جزاء بعدما لمست الكرة يد كريستنسان لكن حكم اللقاء والفار لم يحتسب أي شيء، سوى ركلة ركنية لم يستفاد منها الفريق.
- في الدقيقة 16 صلاح ينفرد بالمرمي لكن حارس تشيلسي كيبا يتألق ويتصدى ويمنع هدف محقق لليفربول، ويحافظ على نظافة شباكه حتى الآن.
- الدقيقة 28، كرة رأسية من فان دايك يتصدى لها حارس تشيلسي.
- الدقيقة 32، أدريان حارس ليفربول يتصدى لكرة خطيرة من كوفاتيتش.
- الدقيقة 36، جيرو يتقدم بهدف لتشيلسي بعد أن انفرد بمرمى أدريان.
- نهاية الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف احرزه جيرو، في إنتظار ما سوف يحدث في الشوط الثاني.
- الدقيقة 48 يسجل ساديو ماني هدف التعادل لفريق ليفربول الآن.
- الدقيقة 56 ليفربول يهجم وفرص عن طريق فيرمينهو وصلاح ولا خطورة من جانب البلوز حتى الآن
- مع بداية الشوط الثاني يجري يورغن كلوب المدير الفني الألماني لفريق ليفربول تغييران، الأول بدخول فرمينهو بدلاً من تشامبرلين، والثاني بدخول فينالدوم بديلاً لميلنر لتنشيط الشق الهجومي.
- الدقيقة 74، كيبا يتصدى لكرة خطيرة من فان دايك، قبل أن ترتد في العارضة من أقدام صلاح.
- الدقيقة 86، اقتربت المبارة على النهاية ولا يزال التعادل الإيجابي قائم بين الفريقين.
- نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
- الدقيقة 98 يسجل ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول
- الدقيقة 100 جورجينهو يسجل هدف التعادل لتشليسي من ركلة جزاء.
- الدقيقة 105 نهاية الشوط الإضافي الأول ويتبقى ربع ساعة بالمباراة قبل الوصول لركلات الترجيح في حال أستمر التعادل.
- فاز ليفربول بركلات الترجيح 5-4 على تشيلسي بعد أن أضاع أبراهام الركلة الأخيرة للبلوز بعد تصدي أدريان.