ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي 2-2 ركلات الترجيح تتوج ليفربول بكاس السوبر

ملخص نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي،توج ليفربول بكاس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على تشيلسي بركلات الترجيح 5-4 على ملعب فودافون أرينا، وسجل اهداف ليفربول ساديو ماني قبل أن يخرج ليحل بدلاً منه أوريجي في الوقت الإضافي الثاني، فيما سجل هدفي تشيلسي جيرو وجورجينهو.

اعلن المدير الفني الإنجليزي فرانك لامبارد لنادي تشيلسي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة ليفربول في كأس السوبر، وضمت كيبا في حراسة المرمى، وفي الدفاع أزبيلكوتا، زوما، كريستنيسسن، إيمرسون، وفي الوسط كانتي، جورجينهو، كوفاتيتش، بوليستيش، وفي الهجوم بيدرو وجيرو.

وكان ليفربول فاز على توتنهام في نهائي دوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل لا شئ، وفاز تشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي على أرسنال بأربعة أهداف مقابل هدف.