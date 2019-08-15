بركلات الترجيح: ليفربول يحرز بطولة السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخيه على حساب تشيلسي

نقدم نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم والتي انتهت أحداثها بركلات الترجيح “ضربات الجزاء”، متابعو الكرة العالمية والأوربية على موعد كبير ومرتقب مع نهائي كأس السوبر الأوربي والذي تستضيفه الأراضي التركية بين بطل دوري الأبطال ووصيف البريمير ليج ليفربول وبطل اليورباليج البلوز تشيلسي، فنحن على موعد مع الاثارة والندية التي طالما اتسمت بها مباريات الناديين معا محليا وخارجيا.
مباراة ليفربول وتشيلسي
وتمثل أهمية مباراة ليفربول ضد تشيلسي أبعاداً أخرى غير الفوز باللقب، فثلاثي الفريق المرشح لجائزة الأفضل في عام 2019 على موعد مع دفعة أخرى تصعد بهم في سقف التوقعات للفوز بها حيث يدخل فيرجل فان دايك الهولندي ومعه صلاح وماني ضمن القائمة التي تتكون من 10 لاعبين مرشحين للكرة الذهبية.
ليفربول وتشيلسي
ويرى الكثير بأن مواجهة اليوم ستشهد لقاء غير متوقع حينما يلتقي ثلاثي هجوم ليفربول “الفتاك” والذي استطاع الفوز برباعية على نورويتش سيتي الجمعة الماضية مع دفاع مهزوز في البلوز استقبل رباعية في قمة الجولة الأولى من الدوري الانجليزي حين واجه فريق مان يونايتد فمن سيثبت قوته الليلة.
نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي
وبرر محمد صلاح عدم ابرام ادارة فريقه العديد من الصفقات في الميركاتو الصيفي بأن ذلك يوضح أن الفريق الحالي لديه العديد من الأسماء الرائعة والتي لا تحتاج لصفقات كبيرة، ورفض محمد صلاح الحديث عن تجديد تعاقده مع الفريق لان الوقت مبكرا على هذه الأمور
ونحن نقدم لكم الآن التشكيل الرسمي الذي يدخل ليفربول اللقاء به والذي يشهد مفاجآة: أدريان – روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جوميز – فابينيو – ميلنر – هندرسون – ماني – تشامبرلين – صلاح.
الآن: نهاية عمليات الاحماء والكاميرات تلاحق بيدور وكانتي واللذين من المتوقع أن يكونا نجوم خط وسط تشيلسي، وفي المقابل صلاح وماني طرفى هجوم الريدز، قبل بداية اللقاء قامت مجموعة من الفرق الموسيقية التركية بآداء بعد الرقصات مع الموسيقى التاريخية لهم
- بداية اللقاء، 10 دقائق تمر الريدز ليفربول أخطر ويهدد مرمى البلوز بأكثر من كرة مقابل تسديدة وحيدة لبيدور ولكن بجوار مرمى أدريان
- الدقيقة 22: كرة وأخطر كرة للبلوز والعارضة تمنع الهدف الأول لبيدرو
- الدقيقة 36: الهدف الاول للبلوز تشيلسي عن طريق تسديدة جيرو وفي الدقيقة 40 الهدف الثاني ولكن الحكم يلغيه لوجود تسلل
- نهاية الشوط الأول
- الوشط الثاني وبداية رائعة وماني ينجح في التعديل والتسجيل في الدقيقة 47 وتصبح النتيجة تعادل ايجابي 1-1
- الدقيقة 75: كرة صلاح كادت أن تسكن الشباك وترتد لفان دايك يسدد وكيبا ييصد والعارضة تقف بالمرصاد للهدف
- نهاية الشوط الثاني والآن نتجه للأشواط الاضافية لمدة 30 دقيقة على شوطين
- الدقيقة 95: ساديو ماني يضرب مرة أخرى مرمى كيبا ويسجل هدف التقدم الآن 2-1
- الدقيقة 100: من ركلة جزاء اُحتسبت على أدريان جورجينو يسجل الهدف الثاني لتشيلسي ونزول أوريجي بدلا من ماني
- نهاية الشوط الثاني الاضافي
- ليفربول يفوز بركلات الترجيح بعدما نجح أدريان في التصدي للركلة الخامسة