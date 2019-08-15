ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء 14-8-2019 في نهائي كس السوبر الأوروبي

نقدم لكم نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبي 2019 لكرة القدم، حيث يلعب الفريقين على ملعب فودافون أرينا، وما زلنا نواصل معكم تقديم ما ترغبون به حيث نوفر متابعة نتيجة وأهداف مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الأربعاء الموافق 14-8-2019 في نهائي كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، كما سنتابع معكم عبر تقارير متتالية ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الشوط الأول والثاني.

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ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم

انطلقت مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم 14 أغسطس 2019 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة السعودية وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والقدس، وتنطلق مباراة ليفربول اليوم في نهائي كأس السوبر الأوروبي في تمام الساعة الحادية عشر مساء حسب توقيت الإمارات المتحدة.

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بدأت المباراة الآن وسط أجواء حماسية شديدة من الجماهير في مدرجات ملعب اللقاء، ومرت أول 5 دقائق حتى الآن ولم يتم تسجيل أي أهداف من جانب الفريقين، وفي الدقيقة 36 من زمن المباراة يتقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريف اللاعب أوليفه جيرو، وذلك قبل أن يسجل هدف التعديل لصالح الريدز النجم المتألف ساديو ماني عند الدقيقة 48 من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 95 استطاع السنغالي ساديو ماني أن يحقق التقدم لصالح ليفربول عندما سجل هدف ليفربول الثاني في المباراة لتصبح نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي الآن في الشوط الثاني 2-1 لصالح ليفربول.

وقد تمكن اللاعب جورجينهو من تسجيل هدف التعديل لصالح فريقه تشيلسي غتد الدقيقة 101 من ركلة جزاء مستحقة وبذلك تظل نيجة المباراة 2-2 لكلا الفريقين.