نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسى والريدز بطل كأس السوبر الاوروبى

مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى، المباراة بين ليفربول حامل لقب دورى أبطال أوروبا، وتشيلسى حامل لقب الاتحاد الأوروبى، فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح استطاع أن يفوز فى أولى جولات الدورى الانجليزى على فريق نوريتش سيتى 4/1 و لكن خسر مجهود حارسه الاساسى اليسون بيكر، بينما تلقى فريق تشيلسى هزيمة ثقيلة من فريق مانشستر يونايتد، يلاشوت مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسى على ملعب فودافون ارينا بمدينة اسطنبول بتركيا.

مباراة ليفربول وتشيلسى اليوم

مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى على ملعب فودافون ارينا فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وليبيا و السودان، الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر و المغرب، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر والكويت والبحرين واليمن والعراق والاردن وسوريا وفلسطين.

مباراة ليفربول وتشيلسى

مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى ستذاع على قناة beIN SPORTS HD 1 بث مباشر بتعليق عصام الشوالى، كما ستذاع أيضا على عدد من القنوات الأجنبية، منها قناة Arena Sport 1، وقناة RTS 1 Serbia الصربية.

التشكيل الأساسى لفريق ليفربول فى نهائى كأس السوبر الأوروبى

يلعب اليوم فى حراسة المرمى الحارس الاحتياطى : أدريان.

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أما فى خط الدفاع أربعة لاعبين هم : روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جو جوميز.

وفى خط الوسط الدفاعي: ميلنر- هندرسون – فابينيو.

وجاء خط الهجوم من الثلاثى: محمد صلاح – ساديو ماني – تشامبرلين.

الشوط الاول

نزل لاعبو الفريقين الى أرض الملعب ويستعد اللاعبون الآن لبداية الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد تشيلسى

الدقيقة 3 ليفربول يضغط هجوميا الان

الدقيقة الثامنة كان هناك هجمة خطيرة لفريق ليفربول وخرجت ركنية والنتيجة 0/0

الدقيقة10 بدرو لاعب تشيلسى يسدد كرة خطيرة تخرج ضربة مرمى لصالح ليفربول

الدقيقة 15 محمد صلاح يقود هجمة مرتدة وينفرد تماما بالمرمى ولكن يضيع فرصة احراز هدف

الدقيقة 25 حتى الان النتيجة هى التعادل السلبى رغم الهجمات هنا وهناك

الدقيقة 32 هجوم كاسح من تشيلسى و الحارس ينقذ فريقه من فرصة هدف

الدقيقة 33 النتيجة 1/0 أحرزه جيرو الفرنسى لاعب تشيلسى

انتهى الشوط الاول بين ليفربول وتشيلسى بهدف مقابل لا شيء

شوط ثانى مثير حتى الان والنتيجة التعادل 1/1

د 76 النتيجة هى التعادل الايجابى 1/1

انتهى الشوط الثانى 1/1

الشوط الاضافى 2/2 الان

انتهت المباراة بفوز ليفربول بضربات الجزاء