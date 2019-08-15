نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسي Liverpool vs Chelsea و الفوز للريدز بضربات الترجيح

مباراة ليفربول وتشيلسي الأربعاء 14/8/2019 فى نهائي كأس السوبر الأوروبي، و هى المباراة التى تقدم فى تركيا، على فودافون ارينا على بيشكتاش اسطنبول، يلا كورة مشاهدة مباراة ليفربول اليوم، وهو حامل لقب دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، وتشيلسى حامل لقب كأس الاتحاد الأوروبى، كورة لايف مباراة ليفربول ضد تشيلسى بث مباشر، ليفربول فال فى أول مباراة له فى الدورى الانجليزى بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، بينما تعرض تشيلسى لهز يمة ثقيلة من فريق مانشستر سيتى.
نتيجة مباراة ليفربول وتشيلسى
مباراة ليفربول وتشيلسي نهائي كأس السوبر الأوروبي المقامة على ملعب Vodafone Arena بتركيا سوف تبدأ فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية والعراق وقطر و البحرين، الحادية عشر بتوقيت الامارات.
مباراة ليفربول ضد تشيلسى
مباراة ليفربول و تشيلسى تمتلك حقوق بثها قنوات بى ان سبورت الرياضية القطرية وستذاع مباراة الليلة على قناة beIN SPORTS HD 1، و سيعلق على المباراة عصام الشوالى، كما تذاع المباراة على قنوات ارينا سبورت الرياضية قناة Arena Sport 1
تشكيل ليفربول اليوم فى مباراته أمام فريق تشيلسى
سيلعب فى حراسة المرمى: أدريان.
خط الدفاع يتكون من : روبرتسون – فان دايك – ماتيب – جو جوميز.
أمامهم فى خط الوسط الدفاعي: ميلنر- هندرسون – فابينيو.
وخط الهجوم: محمد صلاح – ساديو ماني – تشامبرلين.
الشوط الاول من مباراة ليفربول وتشيلسى فى نهائى كأس السوبر الأوروبى
نزل اللاعبون الآن الى أرض الملعب
- د 2 بدأت المباراة بحذر من الفريقين والنتيجة 0/0
- د 5 من احداث الشوط الاول النتيجة تعادل و هجوم ضاغط من لاعبى ليفربول
- الدقيقة 12 الآن ليفربول يسطير على وسط الملعب وكرة عرضية خطيرة تخرج ركنية لصالح ليفربول
- الدقيقة 16 والتى شهدت هجمتين خطيريتين احداها لفريق ليفربول وانفراد لصالح ليفربول، و يرد تشيلسى بهجمة مرتدة ولن مهاجم تيلسى يلعبها برعونة خارج الملعب
- الدقيقة 27 فريق تشيلسى أقوى هجوميا الأن من الريدز وهناك أخطاء كارسية من خط وسط ليفربول
- الدقيقة 33 النتيجة حتى الان تعادل سلبى وسيطرة لتشيلسى
- الدقيقة 37 النتيجة أصبحت تقدم تشيلسى بهدف
- انتهى الشوط الاول من مباراة نهائى السوبر الاوروبى بتقدم تشيلسى بهدف احرزه اوليفيه جيرو
- بدأ الشوط الثانى بتغيير لفريق ليفربول ونزول فرمينو
- ساديو مانى احرز هدف التعادل مع بداية الشوط الثانى
- هجوم سريع والنتيجة لا تزال 1/1
- الدقيقة 60 النتيجة هى التعادل الايجابى هجمات خطيرة من الفريقين
- الدقيقة 77 النتيجة حتى الان مازالت 1/1
- انتهى الشوط الثانى 1/1
- النتيجة 2/2
- انتهت المباراة بفوز ليفربول بضربات الترجيح