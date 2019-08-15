شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة فى الزمالك بسبب مواجهة الأهلى و"أطلع بره" بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك إنه تلقى طلباً لإقامة مباراة الفريق الأبيض مع ديكاداها الصومالى فى العودة، يوم 25 من الشهر الجارى بدلا من 23 من نفس الشهر، وذلك فى إياب دور الـ64 بدورى أبطال إفريقيا.
وتابع رئيس الزمالك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم إنه يرفض إقامة اللقاء يوم 25 من شهر أغسطس الجارى لارتباط الفريق بمواجهة مع المقاصة يوم 28 من نفس الشهر بكأس مصر.
وأفاد مصدر مسئول بنادى الزمالك إنه حتى اللحظة الجارية لم يتلقى النادى خطاباً من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن أي تغيير فى موعد لقاء العودة وإنه تم تحديد يوم 23 موعدا لمواجهة الإياب مع بطل الصومال وتم الحصول على موافقة الكاف بشأن تلك المسألة.
وتأتى الأزمة الخاصة بلقاء الزمالك مع بطل الصومال فى العودة بسبب عدم التمكن من خوض اللقاء على استاد القاهرة الدولى لوجود صيانة فى الملعب خلال الفترة الحالية كما إن ملعب برج العرب يوم 23 من شهر أغسطس الجارى سيستضيف لقاء الأهلى و"اطلع برا" بطل جنوب السودان وهو ما أدى إلى حدوث أزمة بالنادى الأبيض حيث لن يتمكن الفريق من خوض مباراته فى نفس اليوم مع بطل الصومال على نفس ملعب لقاء الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر أزمة فى الزمالك بسبب مواجهة الأهلى و"أطلع بره" بدورى الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.