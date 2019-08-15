شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز منتخب الناشئين على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 وتأهله لدور الثمانية ومواجهة أيسلندا ، بالإضافة إلى إعلان القائمة النهائية للزمالك أستعدادا لمواجهة ديكاداها

ناشئو اليد فى مواجهة أيسلندا بربع نهائى مونديال مقدونيا

يلتقى منتخب ناشئى كرة اليد فى السادسة و النصف مساء غدا الخميس مع نظيره أيسلندا فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام بمقدونيا بعد فوز الأخير على اليابان.

استبعاد طارق حامد وساسى وعبد الله جمعة وضم شيفو لقائمة مباراة ديكاداها

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء ديكاداها الصومالي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

الأهلى يستعيد وليد سليمان أمام بيراميدز فى الكأس

اقترب وليد سليمان لاعب الأهلى من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بكأس مصر بنسبة كبيرة بعد تعافيه من حالة الإجهاد التى عانى منها مؤخراً وكانت سبباً فى غيابه عن مباراة "إطلع برة" مساء الأحد الماضى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

الأهلى يمنح هشام محمد حق تحديد المصير

رحّب مسئولو النادى الأهلى برحيل هشام محمد لاعب وسط الفريق للدورى الإماراتى بعدما منح الجهاز الفنى للفريق بقيادة الأورجوانى مارتن لاسارتىاللاعب الضوء الأخضر بالرحيل لأى نادً داخلى أو خارجى.

الأهلى يصرف مليون و200 ألف جنيه للمالى "ديانج" صرفت إدارة النادى الأهلى منذ أيام ما يقرب من 68 ألف دولار للمالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق عبارة عن مقدم تعاقد، بعدما تعاقد الأهلى مع اللاعب المالى منذ عدة أسابيع قادماً من مولودية الجزائر لتدعيم وسط القلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم مقبلة.

الأهلى ينهى إجراءات سفر مؤمن زكريا للعلاج فى ألمانيا ينهى مسئولو النادى الأهلى خلال الأيام المقبلة إجراءات سفر مؤمن زكريا لاعب الفريق إلى المانيا لخوض برنامج تأهيلى هناك، للتعافى من الإصابة التى يُعانى منها، والتى تحول دون قيده فى قائمة الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. Advertisements

قرر عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ضم 4 عناصر جديدة لتشكيل اللجنة بداية من الموسم الجديد. قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إيقاف أحمد سيد زيزو لاعب وسط الزمالك 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه بسبب طرده فى لقاء القمة 118 أمام الأهلى.

معلول وربيعة يغيبان عن مران الأهلي الجماعي تغيب ثنائي الأهلي علي معلول ورامي ربيعة عن مران الفريق الجماعي المقام حاليا على ملعب التتش. واكتفي الثنائي بفقرة تأهيل بالجري حول الملعب قبل أن يؤدي كلاهما برنامج تأهيلي في صالة الجيم.

مصر تفوز على الكاميرون 68 / 63 بالبطولة الإفريقية لسيدات السلة

فاز منتخب سيدات كرة السلة على نظيره الكاميرون بنتيجة 68/63 بمنافسات دور الـ 16 بالبطولة الإفريقية لكرة السلة التى تقام بالسنغال

العدالة السعودي يفاوض الاسماعيلي للتعاقد مع ريتشارد بافور

تلقي النادي الإسماعيلي عرضا من نظيره العدالة السعودي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولي السعودي يطلب فيه التعاقد مع الغاني ريتشارد بافور مدافع الدراويش مقابل 150 ألف دولار .