شكرا لقرائتكم خبر عن المنياوي : عواد " متمرد" رفض التدريب مع الإسماعيلي بحجة ضعف مستوى اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي أن محمد عواد حارس المرمي المنتقل مؤخراً إلى الزمالك بالـ" متمرد" .

تابع المنياوي فى تصريحات لقناة " تايم سبورتس ، : عواد تمرد على الإسماعيلي و رفض التواجد فى التدريبات لرغبته فى الإنتقال إلى الزمالك وهذا أمر غير موجود فى عالم الإحتراف بكرة القدم ، اللوائح فى مصر لا تطبق ونحتاج إلى شخصية قوية.

أضاف مدير الكرة بالإسماعيلي : محمد عواد أبلغ الجهاز الفني بأن مستوي اللاعبين فى الدراويش لا يناسبه ولا يستطيع أن يتدرب معه ، وهذا أمر خطأ فهولاء اللاعبين قادو الفريق فى السنوات الماضية رغم الظروف الصعبة ، مؤكداً انه تم تطبيق عقوبات مالية كبيرة على عواد بسبب الغياب عن التدريبات.