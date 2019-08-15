المنياوي : عواد " متمرد" رفض التدريب مع الإسماعيلي بحجة ضعف مستوى اللاعبين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف صبري المنياوي مدير الكرة بنادي الإسماعيلي أن محمد عواد حارس المرمي المنتقل مؤخراً إلى الزمالك بالـ" متمرد" .
تابع المنياوي فى تصريحات لقناة " تايم سبورتس ، : عواد تمرد على الإسماعيلي و رفض التواجد فى التدريبات لرغبته فى الإنتقال إلى الزمالك وهذا أمر غير موجود فى عالم الإحتراف بكرة القدم ، اللوائح فى مصر لا تطبق ونحتاج إلى شخصية قوية.
أضاف مدير الكرة بالإسماعيلي : محمد عواد أبلغ الجهاز الفني بأن مستوي اللاعبين فى الدراويش لا يناسبه ولا يستطيع أن يتدرب معه ، وهذا أمر خطأ فهولاء اللاعبين قادو الفريق فى السنوات الماضية رغم الظروف الصعبة ، مؤكداً انه تم تطبيق عقوبات مالية كبيرة على عواد بسبب الغياب عن التدريبات.
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