شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الأربعاء 14 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 14 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة على رأسها فوز منتخب الناشئين على سلوفينيا بنتيجة 30 / 23 وتأهله لدور الثمانية ومواجهة أيسلندا، بالإضافة إلى إعلان القائمة النهائية للزمالك استعدادا لمواجهة ديكاداها

ناشئو اليد فى مواجهة أيسلندا بربع نهائى مونديال مقدونيا

يلتقى منتخب ناشئى كرة اليد فى السادسة و النصف مساء غدا الخميس مع نظيره أيسلندا فى دور ربع نهائى كأس العالم المقام بمقدونيا بعد فوز الأخير على اليابان.

استبعاد طارق حامد وساسى وعبد الله جمعة وضم شيفو لقائمة مباراة ديكاداها

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك عن قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق مساء اليوم ببرج العرب استعدادا للقاء ديكاداها الصومالي المقرر لها مساء يوم الجمعة المقبل في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا.

الأهلى يستعيد وليد سليمان أمام بيراميدز فى الكأس

اقترب وليد سليمان لاعب الأهلى من المشاركة فى مباراة فريقه المقبلة أمام بيراميدز بكأس مصر بنسبة كبيرة بعد تعافيه من حالة الإجهاد التى عانى منها مؤخراً وكانت سبباً فى غيابه عن مباراة "إطلع برة" مساء الأحد الماضى فى ذهاب دور الـ64 لبطولة دورى أبطال أفريقيا والتى فاز فيها الأحمر برباعية نظيفة.

الأهلى يصرف مليون و200 ألف جنيه للمالى "ديانج" صرفت إدارة النادى الأهلى منذ أيام ما يقرب من 68 ألف دولار للمالى آليو ديانج لاعب وسط الفريق عبارة عن مقدم تعاقد، بعدما تعاقد الأهلى مع اللاعب المالى منذ عدة أسابيع قادماً من مولودية الجزائر لتدعيم وسط القلعة الحمراء لمدة خمسة مواسم مقبلة. Advertisements