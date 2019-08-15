شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع ظهير أيمن بتروجت 3 مواسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو طلائع الجيش في التعاقد مع محمد رضا الظهير الأيمن لفريق بتروجت لمدة ثلاثة مواسم ، ووقع اللاعب علي العقد في حضور العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين ويسري عرفان المدير الإداري للنادي .

وتعاقد مجلس إدارة طلائع الجيش مع البرازيلى سيرجيو فارياس ليقود الفريق فنياً فى الموسم الجديد.

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وقرر الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس منح لاعبى فريقه إجازة أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى المبارك، على أن يستأنف الفريق تدريباته الأربعاء المقبل على ستاد جهاز الرياضة العسكرى استعداداً للموسم الجديد.

وأقام طلائع الجيش معسكراً مغلقاً بالإسماعيلية استعداداً للموسم الجديد فى الفترة من 20 يوليو حتى 27 من نفس الشهر ثم واجه خورفكان شارقة الاماراتى ودياً وفاز عليه بثلاثية دون رد ، ثم دخل معسكر مغلق بالاسكندرية لمدة أسبوع خاض خلاله ثلاثة مباريات ودية مع الانصار السعودى فاز بها بثلاثية دون رد والاتحاد السكندرى وخسرها بثلاثة أهداف مقابل هدف وأخيراً ظفار العمانى وخسر بهدف دون رد .

وتعاقد طلائع الجيش مع 7 صفقات فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية وهم إبراهيم رخا صانع ألعاب الرجاء المطروحى وعمرو السيسى لاعب النجوم ومهند لاشين وناصر منسى ثنائى بيراميدز وإسلام فؤاد من المقاولون العرب ومحمود سامى من سموحة وإستعارة أحمد علاء من الاهلى فضلا عن تمديد إعارة أحمد كابوريا وإسلام سرى بالاضافة لتمديد تعاقد محمد رزق وعلى الفيل