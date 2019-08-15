المنياوي : " كوبر" مدرب عالمي أوصلنا لكأس العالم بأسوأ جيل فى الـ20 سنة الأخيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر مدرب عالمي لأنه نجح فى قيادة المنتخب للوصول لكأس العالم بجيل هو الأسوأ فى الـ20 سنة الاخيرة للكرة المصرية. تابع المنياوي فى تصريحات لقناة TIME SPORTS كوبر عرف إمكانيات اللاعبين وأصر على رأيه و طريقة لعبه التى نجحت مع المنتخب فى الوصول لكأس العالم 2018 بروسيا إلى جانب الوصول لنهائى كأس الأمم الأفريقية 2017 التى أقيمت بالجابون ولكنه خسر اللقب أمام الكاميرون. أضاف المنياوي أن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب مدرب عادي ولم ينجح فى فرض سيطرته على معسكر المنتخب عكس كوبر.

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