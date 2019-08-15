ثلاث وديات تجهز سيد البلد للعربى الكويتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندري على إقامة ثلاث مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للسفر للكويت للمشاركة فى أولي مباريات دور الـ 32 للبطولة العربية أمام العربي الكويتي . وتبدأ المباريات غدا الخميس أمام نادى مصر السلام ثم مباراة دمنهور الجمعة المقبل ويختتم مبارياته الودية أمام بتروجيت يوم 19 أغسطس الجاري . Advertisements ويسعى طلعت يوسف لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين ووضع يده بشكل نهائى على تشكيل الفريق الذى سيخوض به المباراة كذلك الاستقرار بشكل نهائى على أسماء اللاعبين قبل إرسال القائمة الأولي.

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