شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي زكي وأبو اليزيد يشاركان للمرة الأولي فى مران الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي أول أيام معسكره المغلق بمدينة السادس من أكتوبر ، ضمن برنامج الاعداد للموسم الجديد ، وفور وصول الفريق للفندق الذى تم اتخاذه مقرا للإقامة تم تسكين اللاعبين بغرفهم.

وخاض لاعبو الدراويش مران خفيف فى تمام الخامسة مساءا على ملعب الفندق اشتمل على فك العضلات والجرى حول الملعب.

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كما تطرق المران لتدريبات على التسليم والتسلم واللعب من لمسة واحدة.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مشاركة الوافدين الجدد محمد حمدى زكى وإبراهيم ابو اليزيد فى اول أيام معسكر الفريق بمدينة السادس من أكتوبر.

و رحب لاعبو الفريق بالثنائى على هامش المعسكر الذى انطلق اليوم ويتخلله عدة وديات أمام فرق بتروجيت وحرس الحدود وكوكاكولا.

ويستعد الفريق لخوض منافسات النسخة الجديدة لمسابقة الدورى المحلى وبطولة كأس محمد السادس للاندية الأبطال.