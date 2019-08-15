شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات لإف سي مصر بالإسكندرية أبرزهم الإنتاج ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أسامه نبيه المدير الفني لفريق إف سي مصر أن فريقه سيخوض 4 وديات خلال الفترة من 21 حتي 31 أغسطس الجاري.

يدخل فريق إف سي معسكر مغلق لمدة 10 أيام فى الفترة من 21 حتي 31 أغسطس الجاري استعدادًا لبطولة الدورى الممتاز المقرر انطلاقها 19 سبتمبر.

يبدأ إف سي مصر مبارياته بمواجهة سماد أبو قير يوم 23 ثم الإنتاج ووادي دجلة ولم يتم الإستقرار النهائى على موعدهما بعد إلى جانب الودية الرابعة.

كان فريق إف سي مصر قد صعد لأول مرة فى تاريخه إلى بطولة الدورى الممتاز.