شكرا لقرائتكم خبر عن القادم أقوى.. تركي ال الشيخ يعلن ضم مدافع جديد لنادي ألميريا.. شاهد والان مع التفاصيل

أعلن ألميريا الإسباني تعاقده رسميًا مع اللاعب الدولي الصربي نيكولا ماراس، في ثاني صفقات النادي بعد انتقال ملكيته للسعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضية السعودية السابق.

وأعلن "ألميريا" عبر موقعه الرسمي أنه ضم المدافع صاحب الـ 23 عامًا قادمًا من شافيز البرتغالي كإعارة مع نية الشراء.

ونشر ألميريا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني، صورة عبر حسابه على تويتر لتوقيع اللاعب رفقة محمد جمال العاصي، المدير التنفيذي للنادي.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه على تويتر: "القادم أقوي إن شاء الله".