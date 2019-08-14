شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهزم العراق في عقر داره وتتوج بكأس غرب آسيا والان مع التفاصيل
توج منتخب البحرين بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا، بفوزه على مضيفه العراقي، بنتيجة (1-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، على ملعب كربلاء الدولي، في النسخة التاسعة التي استضافتها بلاد الرافدين.
ويدين منتخب البحرين للاعبه عيسى علي موسى، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 39 من المباراة.
وانتزع منتخب البحرين لقب النسخة التاسعة من البطولة، محققًا أول ألقابه في بطولة غرب آسيا، وعلى حساب البلد المضيف تحت أنظار عشرات الآلاف من مشجعي منتخب العراق.
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