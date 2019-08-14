انت الان تتابع دورتموند يحدد مهلة أسبوعين للتخلص من نجمه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رافييل غويريرو وخلفه القائد رويس ثم محمود داود

يسعى دورتموند هذا الموسم للعودة إلى منصات التتويج اعتمادا على صفقات جديدة ولاعبين مميزين موجودين في الفريق منذ مدة، وبينهم المدافع الصلد رافييل غيريرو. ويخشى دورتموند تكرار سيناريو ليفاندوفسكي لذلك أمهل غيريرو أسبوعين.

رغم ظهور بروسيا دورتموند الآن فريقا فتيا وفوزه مؤخرا بكأس السوبر الألماني على حساب بايرن، ورغم الصفقات الكبيرة مثل صفقات هوملز وثروغان هازارد وغيرهما، ورغم عودة الأمل لاعتلاء منصات التتويج من جديد، توجد لدى الفريق مشكلة حاليا اسمها رافييل غيريرو.

ويقول موقع "بيلد" الألماني إن النجم البرتغالي (25 عاما)، الذي تميل قامته للقصر (1,7 متر)، "عندما يكون سليما بدنيا يصير جزءا لا يتجزء من الفريق، مثلما أثبت ذلك بشكل مثير للإعجاب في كأس السوبر"، أمام بايرن السبت (3 آب/ أغسطس). إنه لاعب مرن ورغم أن مركزه الأصلي هو مدافع أيسر إلا أنه يستطيع اللعب في مراكز مختلفة ولذلك "يتمتع بأعلى قيم التقدير لدى المدرب لوسيان فافر".

في سابقة ليفاندوفسكي تكمن المشكلة؟

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انتقل رافييل غيريرو إلى دورتموند قادما من لوريان بدوري الدرجة الثانية الفرنسي عام 2016 مقابل 12 مليون يورو، ويمتد عقد اللاعب حتى عام 2020. وهنا تكمن المشكلة، فاللاعب بإمكانه العام المقبل أن يرحل بدون مقابل عن الفريق، فيكرر ما وقع من ليفاندوفسكي عام 2014، عندما انتقل إلى الغريم التقليدي بايرن ميونيخ ولم يحصل دورتموند منه على يورو واحد.

ونقل موقع بيلد الأربعاء (14 آب/ أغسطس) عن رئيس مجلس إدارة دورتموند يوآخيم فاتسكه قوله: "دورتموند بحاجة معينة إلى صلابة تجارية وترك غيريرو ليذهب في الموسم المقبل بدون مقابل هو سيناريو لا نريده بالضرورة". وأضاف فاتسكه "سيكون من الجيد أن نعرف (ماذا سيقرر) في الأيام الـ 14 المقبلة".

وحتى موعد إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بالدوري الألماني يوم الثاني من سبتمبر/ أيلول، ينبغي على غيريرو أن يمدد تعاقده مع الفريق أو أن يرفض التوقيع على عقد جديد. وبعدما رفض اللاعب في المرات السابقة وبشكل قاطع العروض التي قدمها له دورتموند، زاد الفريق الآن بقوة من قيمة عرضه الأخير. وإذا لم ينجح دورتموند في إقناعه سيؤجل الكلام للانتقالات الشتوية، يوضح موقع بيلد.

ويضيف الموقع الألماني أن بإمكان غيريرو، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، أن يذهب بعد ذلك إلى المدرب الذي يحبه، توماس توخل، حيث النادي الذي يهواه، باريس سان جرمان. وكان النادي الفرنسي قد رفض شراء اللاعب من دورتموند الذي اشترط 25 مليون يورو للتنازل عنه.