منتخب البحرين بطلا لغرب آسيا بعد فوزه على العراق بهدف دون رد

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

توج المنتخب البحريني بلقب بطولة غرب آسيا لأول مرة، بعد فوزه على في المباراة النهائية على صاحب الأرض المنتخب العراقي بنتيجة ( 1-0 ).

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من اللقاء، بعد أن أنهى اللاعب عيسى موسى هجمة نموذجية في شباك حارس العراق محمد حميد.

وفي الشوط الثاني حاول المنتخب العراقي العودة في اللقاء، ولكن الأحمر البحريني صمد أمام محاولات أسود الرافدين حتى صافرة النهاية.