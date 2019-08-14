الان تتابع منتخب البحرين بطلا لغرب آسيا بعد فوزه على العراق بهدف دون رد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
توج المنتخب البحريني بلقب بطولة غرب آسيا لأول مرة، بعد فوزه على في المباراة النهائية على صاحب الأرض المنتخب العراقي بنتيجة ( 1-0 ).
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 39 من اللقاء، بعد أن أنهى اللاعب عيسى موسى هجمة نموذجية في شباك حارس العراق محمد حميد.
وفي الشوط الثاني حاول المنتخب العراقي العودة في اللقاء، ولكن الأحمر البحريني صمد أمام محاولات أسود الرافدين حتى صافرة النهاية.
كانت هذه تفاصيل خبر منتخب البحرين بطلا لغرب آسيا بعد فوزه على العراق بهدف دون رد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.