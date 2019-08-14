الامارات | البحرين تهزم العراق وتفوز ببطولة غرب آسيا

شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تهزم العراق وتفوز ببطولة غرب آسيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز منتخب البحرين بلقب بطولة غرب آسيا لكرة القدم وذلك بعد فوزه على مضيفه منتخب العراق بهدف مقابل لاشيء في المباراة النهائية التي اقيمت في ملعب كربلاء الدولي وحضرها جمهور غفير بلغ نحو 30 ألف متفرج

ونجح المنتخب البحريني من تسجيل هدف مبكر في الدقيقة 39 من المباراة عن طريق لاعبه عيسى موسى وتمكن من الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة ليفوز بلقب البطولة، ونجح منتخب البحرين من تقديم مستوى فني متطور، تميز بالانضباط التكتيكي العالي، كان كافياً للحد من هجمات أسود الرافدين التي قادها منتخب العراق وخصوصا في الشوط الثاني للمباراة، والتي كانت تنتهي في احضان حارس مرمى البحرين سيد جعفر.

يذكر أن اللقب الحالي هو الأول لمنتخب البحرين في بطولات غرب آسيا لينال بذلك القيمة المادية وقدرها 100 الف دولار أمريكي كما وفاز لاعب العراق حسين علي بجائزة أفضل لاعب في البطولة وحصل على كأس هداف البطولة ايضا ونال 10 الاف دولار عن الجائزتين، وفاز حارس مرمى البحرين سيد جعفر بجائزة أفضل حارس مرمى ونال 5 الاف دولار ، بينما فاز حارس مرمى العراق جلال حسن بكأس اللاعب المثالي