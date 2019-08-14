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السوبر الأوروبي: التعادل «1-1» يحسم الوقت الأصلي بين ليفربول وتشيلسي

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أحمد مجدي رجب 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الوقت الأصلي من مباراة وليفربول بالتعادل بهدف لكل منهما، في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، والمقامة على ملعب «فودافون أرينا» بمدينة بشكتاش التركية.

وتقدم تشيلسي، بطل الدوري الأوروبي، على ليفربول، بطل ، بهدف نظيف سجله المهاجم الفرنسي «جيرو» في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول والمباراة.

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ومع بداية الشوط الثاني أجرى يورجن كلوب تبديلا بخروج تشامبرلين ودخول فيرمنيو.

وضغط ليفربول منذ البداية حتى استطاع ساديو ماني تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 48 من زمن المباراة.

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي على شوطين وفي انتظار نهاية المباراة.

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