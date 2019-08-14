السوبر الأوروبي: تشيلسي يتقدم على ليفربول بهدف «جيرو» في الشوط الأول

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الشوط الأول: تشيلسي يتقدم على ليفربول بهدف «جيرو» (السوبر الأوروبي)

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسي وليفربول، في كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم، والمقامة على ملعب «فودافون ارينا» بمدينة بشكتاش التركية.

وتقدم تشيلسي بطل الدوري الأوروبي على ليفربول، بطل دوري أبطال أوروبا، بهدف نظيف سجله المهاجم الفرنسي «جيرو» في الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول والمباراة.