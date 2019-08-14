شكرا لقرائتكم نصيحة أهلاوية تمنع حضور الخطيب مباراة بيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نصح المقربون من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى بعدم حضور مباراة فريقه أمام بيراميدز المقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

جاءت نصيحة المقربين لـ"بيبو" خوفا من تعرضه للإحراج حال خروج المارد الأحمر من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز خاصة ان جماهير القلعة الحمراء لن تقبل ذلك.

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ويخشى مسئولو الأهلى التعرض للخسارة من بيراميدز والخروج من كأس مصر خاصة أن الأخير أحرج المارد الأحمر خلال مسابقة الدورى المصرى الموسم الماضى واستطاع أن يتفوق عليه ذهابا وإيابا وأفقد بطل الدورى 6 نقاط غاليين.

محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ينتظر جنى ثمار ثقته فى تمسكه بخدمات الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأحمر خاصة بعد أن تعالت الأصوات برحيله خلال الفترة الماضية ولذلك أى نتيجة غير صعود المارد الأحمر للدور المقبل من كأس مصر ستكون القشة التى ستقسم ظهر البعير بالنسبة لمستقبل الخواجة فى القلعة الحمراء.