شكرا لقرائتكم أحمد علاء: أتمنى اللعب مع شقيقي فى صفوف الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أحمد علاء مدافع الاهلي المنتقل مؤخراً لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسمين ، أنه كان يتمني أن يتواجد شقيقه محمود علاء مدافع الزمالك، معه فى الأهلي و يلعبا معاً فى صفوف الأحمر.

تابع علاء فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أشجع الأهلي منذ الصغر ونفس الأمر لأفراد عائلتي بأكملها و لكن شقيقي محمود علاء أصبح الأن يشجع الزمالك على ما أعتقد.

أضاف أحمد علاء أنه تلقي أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي و لكنه فضل الإنتقال لطلائع الجيش الذى يضم جهاز فني مميز ويقوده مدرب برازيلي وأتطلع للعب أساسياً بعد التواجد على دكة بدلاء الأهلي لفترة طويلة ، مؤكداً أنه يطمع فى التألق للعودة مجدداً لصفوف القلعة الحمراء.

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أكد مدافع الطلائع الجديد أنه لم يحصل على فرصته كاملة فى المشاركة مع الأهلي مؤكداً أنه سيبذل قصاري جهده مع الطلائع و المشاركة أساسياً .