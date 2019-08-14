شكرا لقرائتكم خالد بوطيب مهاجم الزمالك على مائدة الوداد المغربى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عرض مسئولو الزمالك خدمات خالد بوطيب مهاجم الفريق على الوداد المغربى فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية خاصة أن اللاعب عُرض فى وقت سابق على الرجاء ورفض الأخير ضمه بحجة عدم الحاجة لخدماته.

وينتظر الزمالك رد الفريق المغربى لبيع خالد بوطيب والاستفادة من مكانه فى القائمة بلاعب أفريقي سوبر.

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يكثف الزمالك من مجهوداته من أجل التخلص من الدولي المغربي خالد بوطيب خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما عبر كل من نادي سموحة والإسماعيلي عن رغبتهما في ضم اللاعب خالد بوطيب، إلا أن راتبه وقف عائقا أمام رغبات هذه الأندية..

جدير بالذكر أن الزمالك قرر استبعاد بوطيب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بطل الصومال، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.