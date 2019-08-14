شكرا لقرائتكم تعرف على أسعار تذاكر مباراة الزمالك أمام ديكاداها الصومالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حددت إدارة نادي الزمالك، أسعار تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالي، في المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، علي استاد برج العرب، في ذهاب دور ال٦٤ لدوري أبطال إفريقيا.
وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:"50 جنيها للدرجة الثالثة، 70 جنيه للدرجة الأولي، 100 جنيه المقصورة الأمامية، 200 جنيه المقصورة الرئيسية".
وطرح مسئولو الزمالك في التاسعة من مساء اليوم، التذاكر للبيع أمام الجمهور وذلك في ممر الملك فاروق بعد تعليمات مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء وقام شريف حسين نائب مدير النادي بالإشراف علي عملية بيع التذاكر للجمهور.
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