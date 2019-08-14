شكرا لقرائتكم "مارسيلو" الأهلي يأجل البت في العروض المحلية لحسم العرض الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر حسين السيد لاعب الاهلي الشهير بـ"مارسيلو" تأجيل البت في العروض المحلية التى تلقاها من مؤخراً من عدة أندية أبرزها من الأسماعيلي لحين البت في العرض الإماراتي الذى تلقاه مؤخراً من أحد أندية الدوري الإمارات للرحيل لإحداها خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وعاد حسين السيد للأهلي مؤخراً بعد انتهاء إعارته لنادي الاتفاق السعودي لكن مسئولو القلعة الحمراء فتحوا الباب لرحيل اللاعب لأي نادً محلي أو خارجي لعدم حاجة الفريق لجهوده حيث لم ولن يتم قيده في قائمة الفريق للموسم الجديد.
ويفاضل مارسيلو بين عدة عروض محلية وخارجية يأتي في مقدمتها العرض الإماراتي الذى يمنحه اللاعب الأولوية ويتطلع لخوض التجربة الاحترافية مرة أخرى عبر بوابة الدوري الأماراتي بعد نجاجه في التجربة السعودية مع نادي الاتفاق.
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