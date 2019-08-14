شكرا لقرائتكم 4 وديات ومعسكر مغلق لـ إف سي مصر استعدادًا لبطولة الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أسامه نبيه المدير الفني لفريق إف سي مصر أن فريقه سيخوض 4 وديات خلال الفترة من 21 حتي 31 أغسطس الجاري.

يدخل فريق إف سي معسكر مغلق لمدة 10 أيام فى الفترة من 21 حتي 31 أغسطس الجاري استعدادًا لبطولة الدورى الممتاز المقرر انطلاقها 19 سبتمبر.

Advertisements

يبدأ إف سي مصر مبارياته بمواجهة سماد أبو قير يوم 23 ثم الإنتاج ووادي دجلة ولم يتم الإستقرار النهائى على موعدهما بعد إلى جانب الودية الرابعة.

كان فريق إف سي مصر قد صعد لأول مرة فى تاريخه إلى بطولة الدورى الممتاز.