شكرا لقرائتكم تعرف على سر غياب معلول وربيعة عن مران الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع الجهاز الفني للأهلي غياب ثنائي الفريق على معلول ورامي ربيعة عن المران الجماعي اليوم،الأربعاء، لمعاناته من حالة إجهاد عام. ويستعد الاهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل ببرج العرب في دور الـ16 بكأس مصر. Advertisements ولم يُشارك معلول وربيعة في مران الفريق اليوم حيث إكتفى الثنائي بخوض تدريبات الجري حول الملعب وأداء تدريبات تأهيلية . وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي أن الثنائي يُعاني من إجهاد عام لذا لم يستطيع المشاركة في المران ، موضحاً أن الثنائي لا يُعاني من أية إصابات.

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