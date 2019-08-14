شكرا لقرائتكم زعيم الثغر يخوض 3 وديات قبل السفر للكويت للمشاركة بالبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الإتحاد السكندري على إقامة ثلاث مباريات ودية لتجهيز اللاعبين للسفر للكويت للمشاركة فى أولي مباريات دور الـ 32 للبطولة العربية أمام العربي الكويتي . Advertisements وتبدا المباريات غدا الخميس أمام نادى مصر السلام ثم مباراة دمنهور الجمعة المقبل ويختتم مبارياته الودية أمام بتروجيت يوم 19 أغسطس الجاري . ويسعى طلعت يوسف لخلق حالة من التجانس بين اللاعبين ووضع يده بشكل نهائى على تشكيل الفريق الذى سيخوض به المباراة كذلك الإستقرار بشكل نهائى على أسماء اللاعبين قبل إرسال القائمة الأولي.

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