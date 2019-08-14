شكرا لقرائتكم البوسني زوكانوفيتش يشارك في تدريبات أهلي جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك المدافع البوسني أرفين زوكانوفيتش في تدريبات أهلي جدة يوم الأربعاء وذلك بعد وصوله إلى السعودية صباح اليوم ذاته.

وتعاقدت إدارة أهلي جدة مع اللاعب البوسني الذي خاض أكثر من تجربة في إيطاليا قبل نحو أسبوعين ليعوض البرازيلي أدريلان سانتوس.

واجتمع زوكانوفيتش مع الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بنادي الأهلي فور وصوله، قبل أن يلتحق بالتدريبات الجماعية.

وودع أهلي جدة دوري أبطال آسيا من ثمن النهائي بعد خسارته أمام مواطنه الهلال 4-3 في مجموع المباراتين.

