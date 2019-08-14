شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يرفض كشف هوية مدرب الزمالك الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك استقراره على المدرب الجديد القادم للنادي، بعدما تمت المفاضلة بين 5 أسماء من بينهم الأرجنتيني رامون دياز، الذي سبق ودرب الهلال والاتحاد السعوديين.

وكشف مرتضى منصور في مؤتمر صحافي أن المدرب الجديد للزمالك سيصل القاهرة يوم الأحد المقبل لكنه فضل عدم إعلان اسمه، مشيرا إلى استعانته بعدد من لاعبي النادي القدامى لاختيار الأجدر لينحصر الاختيار بين مدربين من صربيا وهما ميلوتين سريدوفيتش ميتشو وألكسندر ستويانوفيتش.

وتنتظر جماهير الزمالك بشغف الإعلان عن هوية المدير الفني الذي سيتولى المسؤولية الفنية لفريقهم، حيث سيواجه ديكاداها الصومالي يوم الجمعة المقبل في ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال إفريقيا، تحت إشراف المدرب المؤقت طارق يحيى على أن تكون مباراة الإياب هي الاختبار الأول للمدرب الجديد، وتليها مباراة ربع نهائي كأس مصر أمام المقاصة.