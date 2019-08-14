شكرا لقرائتكم الشباب يستضيف الاتفاق في مباراة ودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يلعب الشباب يوم السبت مباراة ودية مع الاتفاق على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري السعودي للمحترفين في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وعلى الصعيد الميداني واصل لاعبو الشباب تدريباتهم يوم الأربعاء على ملعب الأمير خالد بن سلطان بقيادة المدرب خورخي آلميرون.

ويفتتح الشباب مواجهاته الدورية بلقاء الفتح في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، فيما يلعب الاتفاق أولى مبارياته أمام الوحدة في اليوم نفسه.