ليفربول وتشيلسي يتجهان إلى الأشواط الإيجابية في السوبر الأوروبي بعد التعادل الإيجابي

حسم التعادل الإيجابى بنتيجة 1 – 1، الوقت الأصلى من مباراة ليفربول ونظيره فريق تشيلسي، على لقب السوبر الأوروبى، والتى يستضيفها ملعب "فودافون أرينا"، لتذهب المباراة للأوقات الإضافية.

والتقى الفريقان بعدما فاز ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام، وحصول تشيلسي على لقب الدوري الأوروبي بعدما تغلب على أرسنال فى النهائي.

تقدم تشيلسي بالهدف الأول عن طريق جيرو فى الدقيقة 36 ، قبل أن يدرك ساديو ماني هدف التعادل فى الدقيقة 49 من زمن المباراة ليلجأ الفريقان الى الوقت الإضافي لتحديد بطل كأس السوبر الأوروبي لعام 2019 .