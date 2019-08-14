جماهير الزمالك تتوافد على النادي لشراء تذاكر مباراة ديكاداها الصومالي

توافدت جماهير نادي الزمالك، على بوابة النادي في ممر الملك فاروق بشارع جامعة الدول العربية، لشراء تذاكر مباراة الذهاب بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وديكاداها بطل الصومال، المقرر لها الجمعة، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وتستمر عملية طرح التذاكر بالنادي غدًا الخميس من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصراً.

وطبعت إدارة النادي 10 آلاف تذكرة لبيعها للجماهير وأعضاء النادي.

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:"50 جنيهًا للدرجة الثالثة، 70 جنيهًا للدرجة الأولي، 100 جنيه المقصورة الأمامية، 200 جنيه المقصورة الرئيسية".