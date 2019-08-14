نهاية الشوط الأول...تشيلسي يتقدم على ليفربول بهدف نظيف...ومشجع يقتحم أرض الملعب والأمن يتدخل

أنهى تشيلسي الإنجليزي، الشوط الأول من مباراته أمام نظيره فريق ليفربول، متقدما بهدف نظيف، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى، التى تجمع الفريقين حاليا على ملعب "فودافون أرينا".

سجل المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو هدف تشيلسي فى الشوط الأول، بالدقيقة 36 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله بولسيتش انفرد على أثرها بمرمى ليفربول، ليضعها على يسار أدريان حارس الريدز.

وفي الدقيقة 14 ترجم ليفربول ضغطته على البلوز بأول كرة خطيرة في المباراة عبر محمد صلاح من تمريرة رائعة من أليكس تشامبيرلين فى إتجاه صلاح داخل يمين المنطقة لينطلق بها صلاح ويسددها أرضية لكن ابعدها الحارس كيبا ببراعة.

Advertisements

وألغى حكم المباراة الفرنسية فاربار هدف ثانى لتشيلسي فى الدقيقة 41 من زمن المباراة، سجله الأمريكى كريستيان بولسيتش، بداعى التسلل

كما اقتحم مشجع أرضية ملعب مباراة تشيلسي وليفربول قبل أن يتدخل أفراد الأمن ويخرجوه من الملعب في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "فودافون أرينا"، فى مباراة كأس السوبر الأوروبى.