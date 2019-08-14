ماريو بالوتيلي في طريقه إلى بريشيا

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يبدو المهاجم "المشاكس" الإيطالي ماريو بالوتيلي في طريقه الى الانضمام الى نادي بريشيا الإيطالي كما أكدت تقارير صحافية محلية الأربعاء.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديللو سبورت" وشبكة "سكاي" بأن بالوتيلي الذي انتهى عقده مع مرسيليا الفرنسي في 30 حزيران/يونيو الماضي، سينضم الى بريشيا بعقد لثلاث سنوات.

وكان بالوتيلي مرشحا للانتقال الى فلامينغو البرازيلي لكنه فضل الانتقال الى المدينة التي نشأ فيها.

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ويأمل بالوتيلي الذي خاض 36 مباراة دولية، في التألق مع فريقه الجديد من اجل تعزيز حظوظه بالعودة الى منتخب بلاده الذي يغيب عن صفوفه منذ حوالي العام وتحديدا منذ خوضه المباراة في تصفيات كأس أوروبا 2020 ضد بولندا في أيلول/سبتمبر 2018.

ويعود بالوتيلي الى إيطاليا بعد غياب دام ثلاث سنوات علما بأن تجربته الأخيرة في الدوري المحلي كانت مع ميلان معارا من ليفربول الإنكليزي. ثم دافع بعدها عن ألوان نيس الفرنسي حيث أمضى موسمين سجل خلالهما 43 هدفا، ثم مع جاره مرسيليا لمدة ستة أشهر وسجل 8 أهداف في 15 مباراة.

ولعب بالوتيلي أيضا في صفوف إنترميلان بين 2007 و2010 وساهم في تتويج فريقه بثلاثية نادرة (الدوري والكأس المحليان ودوري أبطال أوروبا) قبل الانتقال الى مانشستر سيتي الانكليزي من 2010 الى 2013 حيث أحرز معه لقب الدوري الإنكليزي الممتاز عام 2012.