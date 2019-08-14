“تألُق تشيلسي المُبهر” || liverpool vs chelsea live نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي...

تعرف على نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي من خلال البث المباشر لمباراة ليفربول وتشيلسي liverpool vs chelsea live في كأس السوبر الأوروبي ، والتي تحولت لبطولة أوروبية من طراز خاص، فأطراف هذه المباراة فريقين انجليزيين لدودين، ومن خلال هذا التقرير الموجز نستعرض معكم تشكيل الفرقين وموعد وتوقيت اللقاء وطاقم الحكام الذي يدير المباراة، وكذلك جميع القنوات الناقلة لمباراة السوبر بين ليفربول ضد تشيلسي في بطولة أوروبية انجليزية خالصة

فقد استضافت أرضية ملعب فودافون أرينا مباراة اليوم 14 أغسطس 2019، وذلك في تمام الساعة التاسعة بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية، الحادية عشر بتوقيت الإمارات، أما عن طاقم الحكام لمباراة ليفربول ضد تشيلسي في مباراة السوبر الأوروبي، غيدير مباراة اليوم الحكم: ستيفاني فرابرت، ويساعده كلا من حكم مساعد: مانويلا نيكولاس، وحكم مساعد: ميشيل أونيل، أما عن التعليق على المباراة باللغة العربية،فسيكون من نصيب المعلق عصام الشوالي، أما عن جميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد تشيلسي فيمكن التعرف عليها من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير.

نتيجة مباراة ليفربول ضد تشيلسي والقنوات الناقلة”بطاقة المباراة”

بعد مرور 70 دقيقة من عمر المباراة لا تزال النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، أحزر هدف تشيلسي اللاعب اوليفيه جيرو في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بينما أحرز هدف ليفربول اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

نمر بالدقيقة 85 من عمر اللقاء ويتبادل الفريقين الهجمات وقد لاحت فرصة رائعة لفريق ليفربول في الدقيقة 74 من المباراة بأقدام محمد صلاح، ولكن لم يكن التوفيق حليف لصلاح، وفي الدقيقة 79 ينال لاعب تشيلسي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لتعمده الخشونة، وكذلك ينال لاعب ليفربول جوردان هندرسون بطاقته الصفراء في لبدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين، وبذلك يلعب الفريقين شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمر تعادل الفريقين يتم الاحتكام لضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

الشوط الثاني شهد تكافئ للفريقين على عكس الشوط الأول الذي شهد تألق وسيطرة لفريق تشيلسي، فقد لاحت العديد من فرص التهديف للفريقين خلال الشوط الثاني، وتميزت المباراة بالمثالية استمتع خلالها عشاق الساحرة المستديرة بوجبة كروية دسمة

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المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد تشيلسي الأربعاء 14 أغسطس

21:00 مصر

22:00 مكة ملعب فودافون أرينا

الحكم: ستيفاني فرابرت

مساعد حكم: مانويلا نيكولاس

مساعد حكم: ميشيل أونيل

المعلق: عصام الشوالي Polsat Sport

canale 5 italia

RTS 1 Serbia

TVi portugal

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

Sky Sport 1 Deutschland

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD

تشكيل فريق ليفربول ضد تشيلسي

دخل فريق ليفربول في مباراة اليوم مفتقد لنجمه حارس المرمى أليسون “البرازيلي” وذلك بسبب الإصابة والتي ستتسبب في ابعاده عن فريقه لعدة أسابيع، ةعدا ذلك فجميع أوراق اللعب متاحة أمام المدير الفني يورغن كلوب، ويخوض نجوم ليفربول مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوزهم الكبير على نورويتش سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك في أولى جولات الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”، أما عن تشكيل ليفربول فيتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

أدريان خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم

فابينيو، هندرسون، فينالدوم خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

تشكيل نادى ليفربول ضد تشيلسي الليلة

هذا وقد خاض فريق تشيلسي مباراته الهامة اليوم بعد هزيمته في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد بأربعة أهداف نظيفة، لذلك سيحاول تشيلسي بذل أقصى جهدة في محاولة لمصالحة جماهيره الغاصبة بسبب هزيميه الثقيلة أمام مانشستر يونايتد الأحد الماضي، أما عن التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي فمن المتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا

كيبا خط الدفاع: أزبيلكويتا – كريستينسين – زوما – إيمرسون

أزبيلكويتا – كريستينسين – زوما – إيمرسون خط الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون ماونت – باركلى

كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون ماونت – باركلى خط الهجوم: بيدرو – تامى ابراهام.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول وتشيلسى

المواجهة ليفربول ضد تشيلسي. التوقيت الاربعاء 14 / 8 / 2019. الساعة 9:00 بتوقيت مصر. القناة بي ان سبورت 1.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى فى السوبر الأوروبى