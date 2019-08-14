نتيجة مباراة اليوم || ليفربول ضد تشيلسي “liverpool vs chelsea live” عودة ليفربول بعد...

نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي والتي أقيمت الليلة عبر بث مباشر في كأس السوبر الأوروبي في بطولة أوروبية انجليزية خالصة بعدما اقتنص الفرقين أهم بطولتين أوروبيتين، ونتعرف اليوم من خلال هذا التقرير على موعد مباراة ليفربول اليوم ضد غريمة التقليدي فريق تشيلسي في نهائي كأس السوبر الأوروبية 2019، حيث استضاف ملعب فودافون أرينا المباراة الهامة، وقد أدار لقاء العمالقة اليوم الحكم: ستيفاني فرابرت، ويساعده كلا من حكم مساعد: مانويلا نيكولاس، وحكم مساعد: ميشيل أونيل، وقام بالتعليق على مباراة السوبر المعلق: عصام الشوالي، أما عن القنوات الناقلة لمباراة السوبر الأوروبي سنوردها من خلال الجدول المرفق بهذا التقرير.

قمة المتعة والتشويق لعشاق الساحرة المستديرة، فتفقد أقيمت المباراة على ملعب فودافون أرينا مساء اليوم الأربعاء 14 أغسطس، وعن توقيت المباراة، فقد أطلق حكم المباراة صفارة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

نتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد تشيلسي والقنوات الناقلة

بعد مرور 70 دقيقة من عمر المباراة لا تزال النتيجة تعادل الفريقين بهدف لكل منهما، أحزر هدف تشيلسي اللاعب اوليفيه جيرو في الدقيقة 36 من الشوط الأول، بينما أحرز هدف ليفربول اللاعب ساديو ماني في الدقيقة 48 من عمر المباراة.

الدقيقة 85 من عمر اللقاء ويتبادل الفريقين الهجمات وقد لاحت فرصة رائعة لفريق ليفربول في الدقيقة 74 من المباراة بأقدام محمد صلاح، ولكن لم يكن التوفيق حليف لصلاح، وفي الدقيقة 79 ينال لاعب تشيلسي البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لتعمده الخشونة، وكذلك ينال لاعب ليفربول جوردان هندرسون بطاقته الصفراء في لبدقيقة 85 من عمر اللقاء.

وقد انتهى الوقت الأصلي للمباراة بتعادل الفريقين، وبذلك يلعب الفريقين شوطين إضافيين مدة كل شوط 15 دقيقة، وفي حال استمر تعادل الفريقين يتم الاحتكام لضربات الترجيح من نقطة الجزاء.

الشوط الثاني شهد تكافئ للفريقين على عكس الشوط الأول الذي شهد تألق وسيطرة لفريق تشيلسي، فقد لاحت العديد من فرص التهديف للفريقين خلال الشوط الثاني، وتميزت المباراة بالمثالية استمتع خلالها عشاق الساحرة المستديرة بوجبة كروية دسمة

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المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد تشيلسي الأربعاء 14 أغسطس

21:00 مصر

22:00 مكة ملعب فودافون أرينا

الحكم: ستيفاني فرابرت

مساعد حكم: مانويلا نيكولاس

مساعد حكم: ميشيل أونيل

المعلق: عصام الشوالي Polsat Sport

canale 5 italia

RTS 1 Serbia

TVi portugal

Arena Sport 1

beIN SPORTS HD 1

Sky Sport 1 Deutschland

BT Sport 2 / HD

TVP Sport HD

Ziggo Sport Select HD

Club RTL

Movistar Liga de Campeones HD

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD

تشكيل نادى ليفربول ضد تشيلسي

أعلن المدير الفنى لفريق ليفربول يورغن كلوب عن اختيار 23 لاعبا من أجل خوض المباراة، أما عن التشكيل لفريق ليفربول لمباراة اليوم ضد تشيلسي كالتالي:

حراسة المرمى: أدريان

أدريان خط الدفاع: ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون

ارنولد، جو جوميز، فان دايك، روبرتسون خط الوسط: فابينيو، هندرسون، فينالدوم

فابينيو، هندرسون، فينالدوم خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، أوريجي.

قائمة تشكيل نادى ليفربول ضد تشيلسي الليلة

في حين خاض فرانك لامبارد المدير الفني لنادي تشيلسي مباراة ليفربول اليوم بتشكيل يضم كلاً من،

حراسة المرمى: كيبا

كيبا خط الدفاع: أزبيلكويتا – كريستينسين – زوما – إيمرسون

أزبيلكويتا – كريستينسين – زوما – إيمرسون خط الوسط: كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون ماونت – باركلى

كوفاسيتش – جورجينيو – ماسون ماونت – باركلى خط الهجوم: بيدرو – تامى ابراهام.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول وتشيلسى

المواجهة ليفربول ضد تشيلسي. التوقيت الاربعاء 14 / 8 / 2019. الساعة 9:00 بتوقيت مصر. القناة بي ان سبورت 1.

موعد مباراة ليفربول ضد تشيلسى فى السوبر الأوروبى