تعرف على تفاصيل مكالمة مدرب المصري مع "ديفندر" الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقي هشام محمد لاعب وسط الاهلي مكالمة هاتفية من إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي من أجل انتقال اللاعب للنادي البورسعيدي.
وأثني إيهاب جلال على قدرات هشام محمد وطالبه بالانتقال للمصري من أجل دعم الفريق الذى سيُشارك في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل .
وينضم عرض المصري لقائمة أخرى أبدت رغبتها في ضم هشام محمد حيث ترغب أندية سموحة والاتحاد والمقاصة بجانب عرض أماراتي وعروض أخرى يفاضل بينها اللاعب حالياً.
ويُعد هشام محمد صاحب الـ29 عاماً من ناشئي الأهلي قبل أن يلعب لأندية سموحة، والشرطة ومصر للمقاصة وعاد إلى الأهلي عام 2017 قبل أن يستقر الأمر في الجهاز الفني للأهلي على رحيل اللاعب الصيف الجاري.
ومنح مسئولو الاهلي هشام محمد حق اختيار مصيره خلال الفترة المقبلة باختيار العرض الأنسب له.
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