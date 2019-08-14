شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاربعاء 14 / 8 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 14 / 8 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها مؤتمر مرتضى منصور رئيس النادى بجانب إعلان قائمة الفريق لمباراة ديكاداها.

. تعرف علي أسعار تذاكر مباراة الزمالك وديكاداها الصومالي

حددت إدارة نادي الزمالك، أسعار تذاكر مباراة الفريق الأبيض أمام ديكاداها الصومالي، في المباراة المقرر لها بعد غد الجمعة، علي استاد برج العرب، في ذهاب دور الـ٦٤ لدوري أبطال إفريقيا.

مرتضى منصور يعلن إقامة انتخابات الزمالك 5 أو 6 أو 7 سبتمبر

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه تقرر إقامة انتخابات أيام 5 أو 6 أو 7 سبتمبر المقبل، وسيتم فتح باب الترشح للانتخابات ابتداء من غدا الخميس، موضحاً أنه سيتم انتخاب ثلاثة أعضاء وأمين صندوق في الانتخابات المقبلة.

رئيس الزمالك: اتفقنا مع المدرب الجديد والإعلان عنه عند وصوله مصر

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه تم اختيار مدير فنى للفريق، لكن لن يتم الإعلان عنه الآن، حتى لا يفسد أحد الأمر وقال منصور، فى المؤتمر الصحفى، إن اللجنة اختارت اثنين مدربين، تم اختيار واحد منهم، لن يتم إعلان اسمه إلا عندما يأتى لمصر. وأشار منصور إلى أنه تم اختيار الجهاز المعاون من المصريين لكن لن يتم الإعلان عن اسم المدرب الجديد إلا بعد الحضور إلى القاهرة تجنبا لإفساد الصفقة وقال منصور إن أمير مرتضى دخل المستشفى فى فرنسا بسبب الجولة للتفاوض حول مدرب الزمالك الجديد، بينما يعانى أحمد مرتضى منصور من جلطة ويقومان بالإنفاق على سفرهما دون أن يكلفا النادى أى مقابل مادى، وأن ما يتردد عن سفرهما لتسوية مستحقات البرتغالى فيريرا أمر غير حقيقى لأنه ليس من المنطق أن يسافرا بتكلفة 100 ألف دولار لتسوية 10 آلاف دولار. مرتضى منصور يكشف سر فشل مفاوضات دياز.. ويؤكد: فلوس جروس في "محكمة الأسرة" أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء لتدريب الفريق ونجله كتب هذا الكلام عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي وأضاف أنه تم الاتفاق مع المدرب على حصوله على 2 مليون دولار راتب سنوي وشهر قيمة الشرط الجزائي وعدد المساعدين، إلا أن المدير الفني تلقى اتصالات من أحد المحاربين للزمالك لتحذيره من التعامل مع الزمالك بداعي أن النادي لا يسدد مستحقات المدربين.

استبعاد طارق حامد وساسى وعبد الله جمعة وضم شيفو لقائمة مباراة ديكاداها

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