شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء : كنت أتمني اللعب بجوار شقيقي فى الأهلي ..والأسرة كلها تشجع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد علاء مدافع الاهلي المنتقل مؤخراً لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسمين ، أنه كان يتمني أن يتواجد شقيقه محمود علاء مدافع الزمالك، معه فى الأهلي و يلعبها معاً فى صفوف الأحمر.

تابع علاء فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أشجع الأهلي منذ الصغر ونفس الأمر لأفراد عائلتي بأكملها و لكن شقيقي محمود علاء أصبح الأن يشجع الزمالك على ما أعتقد.

Advertisements

أضاف أحمد علاء أنه تلقي أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي و لكنه فضل الإنتقال لطلائع الجيش الذى يضم جهاز فني مميز ويقوده مدرب برازيلي وأتطلع للعب أساسياً بعد التواجد على دكة بدلاء الأهلي لفترة طويلة ، مؤكداً أنه يطمع فى التألق للعودة مجدداً لصفوف القلعة الحمراء.

أكد مدافع الطلائع الجديد أنه لم يحصل على فرصته كاملة فى المشاركة مع الأهلي مؤكداً أنه سيبذل قصاري جهده مع الطلائع و المشاركة أساسياً .