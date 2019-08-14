شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد علاء : كنت أتمني اللعب بجوار شقيقي فى الأهلي ..والأسرة كلها تشجع الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أحمد علاء مدافع الاهلي المنتقل مؤخراً لطلائع الجيش على سبيل الإعارة لمدة موسمين ، أنه كان يتمني أن يتواجد شقيقه محمود علاء مدافع الزمالك، معه فى الأهلي و يلعبها معاً فى صفوف الأحمر.
تابع علاء فى تصريحات لقناة TIME SPORTS أشجع الأهلي منذ الصغر ونفس الأمر لأفراد عائلتي بأكملها و لكن شقيقي محمود علاء أصبح الأن يشجع الزمالك على ما أعتقد.
أضاف أحمد علاء أنه تلقي أكثر من عرض للرحيل عن الأهلي و لكنه فضل الإنتقال لطلائع الجيش الذى يضم جهاز فني مميز ويقوده مدرب برازيلي وأتطلع للعب أساسياً بعد التواجد على دكة بدلاء الأهلي لفترة طويلة ، مؤكداً أنه يطمع فى التألق للعودة مجدداً لصفوف القلعة الحمراء.
أكد مدافع الطلائع الجديد أنه لم يحصل على فرصته كاملة فى المشاركة مع الأهلي مؤكداً أنه سيبذل قصاري جهده مع الطلائع و المشاركة أساسياً .
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد علاء : كنت أتمني اللعب بجوار شقيقي فى الأهلي ..والأسرة كلها تشجع الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.