شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلق على مصير باسم ومارسيلو وهشام فى انتقالات الصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن النادي يدرس عدة عروض لضم بعض لاعبي الفريق أمثال هشام محمد وباسم علي وحسين السيد ، موضحاً أن النادي تلقي عدة عروض محلية لضم هؤلاء اللاعبين.

كان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد منح إدارة النادي الضوء الأخضر للإستغناء عن الثلاثي السابق في انتقالات الصيف الجارية لعدم حاجة الفريق لجهودهم.

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وقال عبد الحفيظ في تصريحات صحفية عقب مران اليوم ، الأربعاء،: تلقينا عروض لضم باسم علي ومحمد شريف وحسين السيد "مارسيلو" الذي إنتهت إعارته مؤخراُ للإتفاق السعودي وندرسها لإختيار الأفضل منها.

وعن مصير هشام محمد ، قال مدير الكرة : لا نمانع رحيله لكن نتمنى أن يخرج بشكل جيد فهو لاعب مُتميز وعلى أخلاق عالية ونتطلع لأن يستفيد بشكل جيد في خطوته المقبلة.

ويستعد الاهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل ببرج العرب في دور الـ16 بكأس مصر.