تعرف على أسماء الراحلين والمتعاقدين معهم فى الترسانة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو الترسانة أسماء اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية فى إطار استعدادات الشواكيش لدورى القسم الثانى المقرر إقامته اوائل شهر اكتوبر المقبل :- 1- عمرو خليل (حارس مرمي) "إنتهاء إعارة" 2- محمود حربي (حارس مرمي) 3- أحمد منعم (مدافع) 4- عماد حلمي (مدافع) 5- هارون إسماعيل (مدافع) 6- ريعو (ظهير أيمن) 7- رضا العزب (ظهير أيمن) 8- عمار شحاتة (وسط ملعب / ظهير أيمن) "إنتهاء إعارة" 9- محمد فوزي (وسط مدافع) 10- عاصم شيكا (صانع ألعاب) 11- مهاب ياسر (صانع ألعاب) 12- محمود كشلط (جناح مهاجم) "إنتهاء إعارة" 13- محمد مصطفي "ميدو" (جناح مهاجم) Advertisements 14- السيد حمدي (مهاجم) 15- حسين حمدي (مهاجم) 16- رزاق ابو بكر (مهاجم) 17- أحمد أنيس (مهاجم) 18- حكيم آلابي (مهاجم) "إنتهاء إعارة" بينما تعاقد الترسانة حتى الآن مع كل من :- 1- أحمد حسين (حارس مرمي) من "المريخ" 2- عمر جابر (حارس مرمي) من "الفيوم" 3- سيد حمدي (مهاجم) من "بورتو السويس" 4- أحمد عارف (مهاجم) من "السكة الحديد" 5- جون كونجا (ظهير أيسر) من "كيما أسوان" 6- محمد مجدي كريسبو (جناح مهاجم) من "سيراميكا" 7-اسلام حازم (خط وسط مدافع ) من (نجوم المستقبل) ويستعد الفريق للسفر إلى الإسكندرية للدخول فى معسكر مغلق ببرج العرب يتخلله عدد من المباريات الودية استعدادا للدورى .

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