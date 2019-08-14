شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نصيحة أهلاوية تمنع حضور الخطيب مباراة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه المقربون من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى نصيحة له قبل مباراة الأحمر وبيراميدز المقرر لها السبت المقبل على ملعب برج العرب ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويخشى مسئولو الأهلى التعرض للخسارة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، خاصة أن الأخير أحرج المارد الأحمر خلال مسابقة الدورى المصرى الموسم الماضى واستطاع أن يتفوق عليه ذهابا وإيابا وأفقد بطل الدورى 6 نقاط غاليين.

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محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى ينتظر جنى ثمار ثقته فى تمسكه بخدمات الأوروجويانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للأحمر خاصة بعد أن تعالت الأصوات برحيله خلال الفترة الماضية ولذلك أى نتيجة غير صعود المارد الأحمر للدور المقبل من كأس مصر ستكون القشة التى ستقسم ظهر البعير بالنسبة لمستقبل الخواجة فى القلعة الحمراء.