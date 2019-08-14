مران الأهلي.. فقرة خاصة لشريف إكرامي وتأهيل سعد ومحمود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي خاض فقرة تدريب مع طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق. وخضع شريف إكرامي لفقرة تأهيل بالجري حول الملعب عقب نهاية فقرة التدريب مع طارق سليمان. Advertisements في الوقت نفسه، واصل ثنائي الفريق سعد سمير ومحمد محمود تنفيذ البرنامج التأهيلي المخصص لكليهما اليوم، الاربعاء. وينفذ محمد محمود برنامجه التأهيلي بشكل تدريجي فيما خاض سعد سمير بعض الفقرات التي شملت جزءا بالكرة. ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب في دور ال16 لكأس مصر.

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