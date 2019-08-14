شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. الزمالك يطرح تذاكر ديكاداها للبيع والتعليمات بتذكرة لكل مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح مسئولو الزمالك، تذاكر مباراة ديكاداها للبيع منذ قليل في ممر الملك فاروق بمقر النادي الأبيض وفقا لتعليمات مرتضي منصور رئيس النادي لأمن النادي بعد الحصول علي موافقة بحضور 10 آلاف مشجعا للمباراة المرتقبة بين الفريقان.

وأشرف شريف حسين نائب مدير نادي الزمالك علي عملية بيع التذاكر وأوضح لجماهير الفريق إن المسموح به في الوقت الحالي هو حصول كل مشجع علي تذكرة واحدة تجنبا لعمليات بيع التذاكر في السوق السوداء.

ويلتقي الزمالك مع ديكاداها الصومالي، في التاسعة من مساء بعد غد الجمعة، علي استاد برج العرب، في ذهاب دور ال64 لدوري أبطال إفريقيا.