أبو تريكة يهاجم كلوب بسبب أداء ليفربول أمام تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

هاجم محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق، الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، بعد تأخر فريقه بهدف نظيف في الشوط الأول بالسوبر الأوروبي أمام تشيلسي.

وقال تريكة في تحليله للمباراة عبر قناة بي ان سبورت، أن ليفربول محظوظ بالتأخر بهدف فقط في الشوط الأول.

وأنهى البلوز الشوط الأول متقدما بفضل هدف مهاجمه الفرنسي جيرو.

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وأكمل تريكة: "كل فرص تشيلسي من وراء ثلاثي وسط الملعب فابينو هيندرسون ميلنر، ومن هجمة للاعبين فقط من تشيلسي أمام 6 لاعبين من ليفربول، نجح جيرو في تسجيل الهدف".

وواصل نجم المنتخب السابق هجومه على كلوب: "التأخر في النتيجة نتيجة التأليف، لماذا لم يلعب كلوب بتشكيلته الأساسية، لا يوجد سبب لعدم البدء بفينالدوم، وفيرمينو، وأرنولد".

واختتم: "شوارع في دفاع ليفربول، أول مرة أشوف شوط ضعيف لفان دايك، لأن المنظومة هشة.. رغم أن ليفربول الأقوى والمرشح للتتويج".