الأهلي يكشف لمصراوي مصير ثلاثي فريقه خلال الانتقالات الصيفية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، لإنهم يبحثون على خروج لائق للاعب فريقه هشام محمد.

وأضاف عبد الحفيظ ـ في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأربعاء ـ :"نرغب أيضًا في تحقيق أكبر استفادة مادية من اللاعب".

وأوضح مدير الكرة في النادي الأهلي امتلاكهم أكثر من عرض لضم باسم علي من صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية؛ حيث يدرسونهم حاليًا لاختيار الأفضل بينهم.

وأتم عبد الحفيظ حديثه بالإشارة إلى أن لاعبهم حسين السيد لم يصله أي عروض للرحيل عن القلعة الحمراء.